Kadın cinayeti davası: Ormana 2 kişi gitmişler, tek başına dönmüş

Sultangazi'de gönül ilişkisi yaşadığı Ulviye Avağ'ı ormanlık alanda defalarca kurşunlayarak öldürdüğü iddiasıyla Mehmet Demir'in yargılanmasına devam edildi. Mahkemede bir kişi tanık olarak dinlendi.

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İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Demir SEGBİS sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle katılamadı. Duruşmada öldürülen Ulviye Avağ’ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

“HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ARABAYA BİNDİ”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet Gök sanık Demir’i mahalleden tanıdığını söyleyerek “Olay günü akşam saat 20.30 sıralarında dükkanımı kapatmıştım. Sanık bir akrabasının kıraathanesinin önünde kardeşi ve bir akrabasıyla oturuyordu. Bende yanlarına oturdum. Mehmet Demir’e telefon gelince kalktı gitti. 15-20 dakika sonra beni aradı.

Arabam ile kendisini ve bir arkadaşını eve bırakacağını söyledi. Bende arabayla Mehmet’in söylediği yere gittim. Bir kadınla birlikte arabaya bindiler. Mehmet’in yol tarifi ile Gazi Mahallesine bir mesire alanına doğru gittik.

Mehmet ve kadın arabadan indiler. Ben arabada bekledim. 30-40 dakika sonra Mehmet tek başına geldi ve sakin bir şekilde, hiçbir şey olmamış gibi arabaya bindi. Sonra ablasının bulunduğu eve gittik. 15 dakika sonra geldi ve Beyoğlu’na geri döndük o araçtan indi bende evime gittim. Gece saat 02.00 sıralarında polis merkezinden aradılar ve bir olay nedeniyle karakola çağırdıklarını söylediler.

Polis merkezine gittiğimde kadının öldüğünü söylediler, aralarındaki husumeti bilmiyordum daha sonradan öğrendim” dedi. Şikayetçi avukatı ise tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını ve şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti tanık olarak dinlenmesi için Abdurrahim Gök’ün zorla getirilmesine karar verdi. Heyet sanık Mehmet Demir’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)

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