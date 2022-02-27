Kadını tekme tokat darp etti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadını tekme tokat dövdü. Şahıs yere düşen kadına acımasızca tekmeler atarken, kadını çevredeki vatandaşlar kurtardı.

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Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda bir kişi tartıştığı kadını tekme tokat dövdü. Genç kadın kendisini korumaya çalışmasına rağmen şahsın tekmeleri neticesinde yere düştü.

Şahıs yere düşen kadına acımasızca tekmeler atarken, çevredeki iş yerlerinde bulunan vatandaşlar sesleri duyarak olaya müdahale etti. Vatandaşların yardımıyla kadın ayağa kalkarken, şüpheli kaçarak uzaklaştı.

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK”

Çığlık seslerini duyar duymaz olaya müdahale ettiklerini söyleyen Yasin Dönmez, “Biz dükkanımızın üst katında yaşıyoruz. Sabahları normal şartlarda erken kalkmıyoruz ama bugün Erciyes'e kayağa gidelim diye erkenden hazırlandık. Saat 6-6.30 civarı gözümü açtığımda bir sesle uyandım. Bayan çok ciddi derecede bağırıyordu, çığlık atıyordu.

Yanımdaki arkadaşım Samet hemen aşağıya koştu. Ben de afalladım ve üzerimi giyinemeden öylece yalınayak üzerimde iç çamaşırıyla Samet'in peşine geldim. Adamı bir şekilde püskürttük. Bence bu yaptığımız davranış özel bir şey olmamalıdır. Herkes bu şekilde davranmalıdır. Yani bu bir bayana, erkeğe, çiçeğe, böceğe değil herkese merhametle yaklaşılmalıdır. Kimse şiddet yanlısı olmamalıdır. Biz üzerimize düşeni yaptık. Bu davranışa kayıtsız kalmak insanlığa aykırı bir davranış” dedi.

Olaya müdahale eden Samet Mermer de, sesleri duyarak dışarı çıktığını ve darp edilen kadını kurtarmak için olaya müdahale ettiğini söyledi. (İHA)

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