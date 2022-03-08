Kadınlar yağmur altında, işten atılan kadın işçilerle yürüdü

Kocaeli'de Farplas Otomotiv’de işten çıkartılan işçilerin direnişi sürüyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, DİSK'e üye kadınlar, Farplas'ta hakları için direnen kadın işçilerle birlikte fabrika önünde yürüdü. Kadınlar, 'Farplas işçisi yalnız değildir' sloganları attı.

Halil ATAŞ

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Kocaeli’de 100’e yakın işçinin işten çıkartıldığı Farplas Otomotiv'de işçilerin direnişi sürüyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, DİSK’e üye kadınlar, Farplas’ta hakları için direnen kadın işçilerle birlikte fabrika önünde yürüdü. Kadınlar, ‘Farplas işçisi yalnız değildir’, ‘Yaşasın kadın dayanışması’ sloganları attı.

İŞTEN ÇIKIŞ TEBLİGATLARI YAPILMIŞTI

Farplas çalışanları, yaklaşık bir ay önce ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için demokratik tepkilerini göstererek fabrika önünde eylem yapmıştı. Ardından çeşitli bölümlerden işçilere, çağrıldıkları bir otelde taşeron firmaların avukatları tarafından işten çıkış tebligatları yapılmıştı.

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