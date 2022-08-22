Kafa kafaya çarpışan iki araç alev aldı
Ağrı Eleşkirt-Erzurum karayolunda kafa kafaya çarpışan çekici ve kamyon alev aldı. Kazada bir kişi hafif yaralandı.
Sarıcan Deresi mevkiinde viraja hızlı girdiği iddia edilen H.U.B. yönetimindeki çekici ve buna bağlı yarı remork, Ağrı'dan Erzurum istikametine gelen B.A. idaresindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle iki araçta devrilerek alev aldı. Yoldan geçen vatandaşlar durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Kazada hafif yaralanan sürücü H.U.B. kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.