Kafede kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı

Erzurum’da bir kafe çalışanı mutfakta olduğu sırada, kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle kafenin camları kırılırken, kafe çalışanı ise yüzünden hafif yaralandı.

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Alınan bilgilere göre olay, Yakutiye ilçesinde bulunan Murat Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Kafe çalışanı mutfakta olduğu sırada içerisinde kızgın yağ bulunan fritöz bomba gibi patladı. Patlamanın sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve ambulansa bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kafede önlem aldı.

Patlamanın etkisiyle kafenin camları kırılırken, yüzünden hafif yaralanan kafe çalışanı tedavi altına alındı. (İHA)

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