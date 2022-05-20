Kafesine gelen kız çocuklarını taciz eden işletmeci tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesinde okul yanındaki kafeteryaya gelen küçük kız çocuklarını taciz ettiği iddiası ile aranan kişi yakalandı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde bir liseye yakın yerde kafeterya işletmeciliği yapan 55 yaşındaki C.U. işyerine gelen iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi.

İki çocuğun ailelerinin şikayeti İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayeti ile soruşturma başlatan polis, kayıplara karışan C.U. ‘yu üç gün süren arama sonunda yakaladı.

C.U. iddiaları reddetse de bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu C.U., cinsel içerikli mesajlar çekmekten ve şikayet üzerine çıkarıldığı mahkeme tarafından tanıkların dilenmesi ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.U.'nun daha önce de bazı kız çocuklarını taciz ettiği ileri sürüldü.