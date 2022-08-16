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Kâğıthane’de otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolunun Kağıthane Sadabad Viyadüğü üzerindeki otomobil, alev alev yandı. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı. 

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Kâğıthane’de otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolunun Kağıthanedeki Sadabad Viyadüğü üzerinde seyir halindeki bir otomobil, saat 15.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Dumanları gören sürücü, otomobili emniyet şeridinde durdurdu.

Durum, itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale ederek alevleri söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu meydana geldi.

Otomobilin yandığı anlar, sürücüler tarafından kaydedilirken, otomobilden çıkan kara dumanlar ise viyadüğün altında bulunan parktaki vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)

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