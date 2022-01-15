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Kağıthane’de ruhsatsız silah operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul Kağıthane'de, ruhsatsız silah bulundurdukları tespit edilen kişilere yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenledi. 6 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ruhsatsız oldukları anlaşılan 5 tabanca, 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

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Kağıthane’de ruhsatsız silah operasyonu: 6 gözaltı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle, önceki gün ruhsatsız silah bulundurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kağıthane’deki adreslerine yapılan baskınlarda, 6 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör, 108 mermi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 çelik yelek, 1 kama ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. DHA

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