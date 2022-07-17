Kalıp ustası 9’uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, kalıp ustası Fahri Çelik (57), çalıştığı inşaatın 9'uncu katından düşerek yaşamını yitirdi.
Kahta’nın Çobanlı Mahallesi’nde dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, 9 katlı binanın en üst katında çalışan kalıp ustası Fahri Çelik, dengesini kaybederek yere düştü.
Gürültüyle yere düşen Çelik’i görenler 112’yi arayarak yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fahri Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi.
5 çocuk babası Fahri Çelikin cansız bedeni, polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)