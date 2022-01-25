Hastaların yardımına jandarma ve OGM ekipleri koştu

Yurdun bir çok noktasında etkili olan kar yağışı hasta vatandaşlara da ulaşımı güçleştiriyor. Diyarbakır'da farklı adreslerde bulunan biri hamile iki hastayı jandarma ekipleri helikopterle alarak hastaneye ulaştırdı. İstanbul'da ise Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hamile kadını OGM'ye ait araçla hastaneye götürdü.

Sozcu.com.tr

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Kar yağışı nedeniyle yurdun bir çok noktasında ulaşımda güçlük yaşanıyor. Kapanan yollar hasta vatandaşların da hastaneye ulaşmasını engelliyor.

ASKERİ HELİKOPTER İKİ HASTA İÇİN HAVALANDI

Diyarbakır’ın kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Çermik ilçesinde biri hamile iki hastanın yardım ihbarı üzerine jandarma ekipleri, askeri helikopter ile bölgeye gitti. Hamile kadını ve hasta vatandaşı helikoptere alan jandarma ekipleri, daha sonra hastaları, hastaneye ulaştırdı.

HAMİLE KADININ YARDIMINA OGM EKİPLERİ YETİŞTİ

İstanbul’da ise Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hastaneye ulaşmakta güçlük çeken hamile bir kadını OGM’ye ait araçla hastaneye götürdü.

ASKERİ HELİKOPTER DESTEĞİ

İstanbul’u esir alan kar nedeniyle yollar kapanmış, çok sayıda araç yollar da kalmıştı. Bu saatlerde Arnavutköy’de 37 yaşındaki Orhan Kaya evinde kalp krizi geçirdi. Güçlükle Arnavutköy Devlet Hastanesine götürülen Kaya’ya hastanede müdahale edildi. Ardından durumu ağır olan Kaya’nın başka bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Yollar kapalı olunca ve zaman kaybının önüne geçilmesi için bölgeye askeri helikopter sevk edildi.

Hastaneden alınan Kaya, askeri helikopterle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi. Bu sırada yaşanan zamanla yarış cep telefonu kamerasına yansıdı.

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