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Kamyon kasasında ‘karpuz var’ dedi, 64 göçmen çıktı

Muğla’da jandarmanın durdurduğu 'Kamyonda karpuz var' diyen şoförün ifadesinden şüphelenildi, arama yapılınca karpuz değil 64 göçmen olduğu ortaya çıktı.

Yaşar ANTER
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Kamyon kasasında ‘karpuz var’ dedi, 64 göçmen çıktı

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Boğaziçi Mahallesi Yedi Burunlar Mevkii’nde kamyon içerisinde çok sayıda kaçak göçmen getirileceği ihbarını alan Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı operasyon için düğmeye bastı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri durdurdukları bir kamyonun şoförüne yaptığı sorgulamada “Karpuz var” cevabını aldı.

Ancak şoförün tedirgin hareketlerinden şüphelenen jandarma güçleri kamyon  kasasında 64 düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderileceği öğrenilirken, Kamyon sürücüsü A.G. ise gözaltına alındı.

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