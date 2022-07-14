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Kamyon, motosikletliyi hayattan aldı

Erzurum’da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, motosiklette bulunan diğer yolcu ağır yaralandı.

Yayınlanma: 09:45 - 14 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Dün gece yarısı 02.00 sıralarında Tortum yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Tortum-Erzurum istikametinde seyreden kamyonet, yaya yolunu kullanarak karşıya geçmeye çalışan Onur Kullebi yönetimindeki motosiklete çarptı.

Yaralılardan Onur Kullebi, olay yerinde kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada, motosiklet sürücüsünün arkasında olan arkadaşı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kısa süreliğine yoğunlaşan Tortum yolu, kaza sonrası trafiğe açıldı. (İHA)

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