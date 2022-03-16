Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde, kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Tire- Belevi Yolu Halkapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen minibüs ile aynı yönde ilerleyen kamyonet çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan A.K. ve M.K. ile kamyonetteki H.Ö.Ö. ve R.T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından M.K. ve A.K.’yı Torbalı Devlet Hastanesi’ne, R.T. ile H.Ö.Ö.’yü ise Selçuk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralılardan durum ağır olan R.T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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