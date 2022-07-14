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Kamyonetten 850 bin adet makaron çıktı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan kamyonetin kasasında 850 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

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Kamyonetten 850 bin adet makaron çıktı

Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında kontroller yapıldı.

İcra edilen kontrollerde Adana istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan İ.D. isimli şahsın yönetimindeki kapalı kasa kamyonet durduruldu. Kamyonetin kasasında yapılan kontrolde bir otomobilin olduğu görülürken, araçla kamyon kasası arasındaki boşluktaki koliler kontrol edildiğinde irsaliyesiz toplam 850 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak 5607 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan adli işlemlere başlandığı bildirildi. (İHA)

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