‘Kan davası’ cinayeti şüphelisi tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde İbrahim Dağ'ı 'kan davası' nedeniyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Emre Yavuz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 8 Mart'ta saat 17.00 sıralarında Buca ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi, Akdoğan Caddesi’ndeki bir ganyan bayisinde meydana geldi.

İbrahim Dağ’ın, yanına uzun süredir aralarında husumet bulunan Emre Yavuz geldi. 2010 yılında ağabeyi Maşallah Yavuz’un öldürülmesi ile ilgili açılan davanın sanıklarından biri olan İbrahim Dağ ile Emre Yavuz arasında tartışma çıktı.

Çıkan kavgada Emre Yavuz, belinden çıkardığı tabancayla Dağ’a ateş edip, kaçtı.

Dağ kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Dağ, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Dağ, burada yaşamını yitirdi.

Yavuz ise olaydan bir süre sonra Şirinyer Polis Merkezi’ne gidip, teslim oldu. Dağ’ı, ağabeyinin ölümüyle ilgili olarak sanıklardan biri olduğu için öldürdüğünü söyleyen Yavuz, polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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