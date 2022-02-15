‘Kanserle mücadele derneği’nden böyle zehir paketlediler

Ataşehir'de park halindeki bir minibüste uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 'kanserle mücadele derneği' adı altında kurdukları sahte bir dernekte, "Pascal Afiyetler Diler" yazılı uyuşturucu paketleri hazırladığı tespit edildi.

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Polis, Ataşehir Yenişehir Mahallesi Kağnıcı Yolu Caddesi üzerinde park halinde bulunan minibüste uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı aldı.

Harekete geçen ekipler, minibüsün depo ve uyuşturucu madde satış noktası olarak kullanıldığını tespit etti.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, park halinde bulunan minibüsün yanına bir başka araçla gelen uyuşturucu satıcılarının araçtan paketler aldığını gördü.

Polis operasyon düzenleyerek minibüsteki U.K.I., T.T., E.Z.T. ve M.S. adlı biri kadın dört şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, “Pascal Afiyetler Diler” yazılı 18 poşet içerisinde 40.8 gram marihuana adlı uyuşturucu madde, iki adet hassas terazi, çok sayıda boş paket, baskılı etiket ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 660 lira ile 40 dolar ele geçirildi.

SAHTE DERNEKTE PAKETLEDİLER

Öte yandan, polis ekiplerince şüphelilere yönelik yapılan detaylı araştırmada, kanserle mücadele derneği adı altında kurdukları dernekte uyuşturucu maddeleri müzik eşliğinde paketledikleri ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydettikleri ortaya çıktı.

Satıcılarının hazırladıkları özel ilanlarla miktara göre fiyat verdikleri ve “300 lira üzerinde alım yapan kişilerin adreslerine ücretsiz araçla gönderimimiz vardır” şeklinde ilanlar verdikleri belirlendi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.(DHA)

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