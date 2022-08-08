Kanyonda mahsur kalanlar 25 saat sonra kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Sakaralan Yacı kanyonuna giren 6 kişilik gruptan 4'ü kendi imkanlarıyla çıkarken hipotermi yaşayan ve bulundukları alanda mahsur kalan biri kadın 2 kişi ise 25 saat sonra AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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İlçeye bağlı Konarı köyü sınırları içinde yer alan Sakaralan Yacı Kanyonu’na dün öğle saatlerinde giren ve akşam saatlerinde dönmeleri gereken 6 kişiden haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ankara'da Mağara Arama Kurtarma Derneği üyeleri olan ve kanyon ile dağcılık alanında profesyonel oldukları belirlenen gruptaki Murat Özkök, Mustafa Özkılıç, Erkan Haluk Yurdakul ve Tulga Şener, kendi imkanlarıyla Konarı köyü yakınlarında kanyondan çıkmayı başardı.

Kanyon içinde girdikleri şelale sonrası hipotermiye giren Ayşenur Biber ile Muharrem Sanuk ise yardım beklemeye başlamadı. Dağlık ve sarp bölge olduğu için gece müdahale edilmeyen 2 kişiye ekipler sabahın ilk ışıkları ile tespit ettikleri alana dron yardımıyla yiyecek gönderdi.

KENDİLERİNİ YAPRAKLARLA SARMIŞLAR

Hipotermi'ye giren Ayşe Biber ve ekip arkadaşı Muharrem Sanuk, vücut ısılarını dengelemek için topladıkları yapraklara kendilerini sararak vücut ısılarını dengeleyerek geceyi kanyon içinde korunaklı bir bölgede geçirdi. Yürümekte oldukça zorlanan Ayşe Biber ile ekip arkadaşı Sanuk'u bulundukları yerden kurtarmak için AFAD ve derneği diğer arama kurtarma ekibinden oluşan 8 kişi sabahın ilk ışıkları ile kanyona girdi.

Ekiplerin yardımı ile bulundukları bölgeden alınan 2 kişi kanyondan çıkarıldı. Ayşenur Biber, olay yerinde hazır bekletilen ambulansla ilk tedavisinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kanyonda mahsur kalan Muharrem Sanuk, dün öğle saatlerinde girdikleri kanyonda ilerledikleri sırada Ayşenur Biber'in şelalenin altından kalınca hipotermi geçirdiğini söyledi.

Bu nedenle uygun bir yerde mola vermek zorunda kaldıklarını belirten Muharrem Sanuk, “Durma kararı aldık. Diğer arkadaşlar çıktı, ben Ayşenur’un yanında kaldım.

Kanyon, aslında zorlu bir kanyon değil. Bir yerde suyun altında fazla kalınca arkadaşımız çok üşüdü, hipotermi geçirip rahatsızlandı. Devam edemeyince orada kaldık. Biz aslında arama kurtarma ekibiyiz ama biz kurtarıldık.” dedi.

Kanyona giren biri kadın 6 kişilik grubun Ankara’dan geldikleri ve Mağara Arama Kurtarma Derneği üyesi oldukları öğrenilirken, kanyona izinsiz girdiklerinden dolayı Jandarma ekipleri, kanyona giren 6 kişiye 581'er TL idari para cezası uyguladı. (İHA)

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