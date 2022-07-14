Kapısı kırılarak girilen evinde öldürüldü

Batman'da tekstil işçisi 3 çocuk babası Cengiz Kılınç (33), evinin kapısını kıran kişi ya da kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü.

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Olay, dün saat 02.00 sıralarında merkeze bağlı İluh Mahallesi 626’ncı Sokakta meydana geldi. Ailesi, yakınlarının yanında olan tekstil işçisi, evli ve 3 çocuk babası Cengiz Kılınç, evinin kapısını kırıp içeri giren kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kılınç, başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

OTOPSİ YAPILACAK

Sabah saatlerinde kapının kırık olduğunu görüp içeri giren komşuları, Kılınç’ı yerde kanlar içinde hareketsiz gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kılınç’ın cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, evde inceleme yapıp, komşuların ifadesine başvurdu. Komşularına gece 02.00 sıralarında silah sesleri duyduklarını söylemesi üzerine, çevredeki güvenlik kameralarının o saatlerdeki kayıtları incelemeye alındı. Cengiz Kılınç’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İkiztepe Mezarlığında toprağa verildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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