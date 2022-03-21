Kar kalınlığı 3 metreyi geçti

Geçtiğimiz hafta Düzce’de etkili olan kar yağışı sebebi ile yüksek kesimlerde kar kalınlığı 3 metreyi geçti. Bölgede yaşayan vatandaşlar, pencere ve kapıların üst kısımlarına kadar gelen kar nedeniyle evlerden dışarı çıkmakta güçlük yaşadı.

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Düzce, son yılların en sert ilkbaharını yaşıyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 20 ila 50 santimetre arasında olduğu, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi geçtiği Düzce'de evlerin pencereleri ve kapılarının üstleri karla kaplandı. Vatandaşlar, evlerinden dışarı çıkmakta zorluk yaşadı.

Sinekli yaylasında yaşayan ve son yılların en çetin ilkbaharını yaşadığını dile getiren Mehmet Albayrak, “Sinekli yaylasındayım. Daha önce 1,5 metre kar zaten vardı. Üzerine dün ve bugün 1,5 metre daha kar yağdı. Artık kapı ve cam üstlerinde olmaya başladı kar. Şu anda gördüğünüz yer, net 3 metre. Benim bulunduğum yer bir de kar tutmayan bir yer. Rüzgâr doğudan geldiği için burası batıda kalıyor.

Batı cephesinde 3 metre kar var. Fırtınanın tuttuğu yerleri siz düşünün. Kar yağışı hala devam ediyor. Kapının önünü açmaya çalışıyorum. Diğer camdan dışarı çıktım. Geldim kapının önünü açmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)

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