Kar maskeli silahlı soyguncu akraba çıktı

İstanbul Bayrampaşa’da tanınmamak için kar maskesi takan bir şüpheli, oyuncak tabancayla akrabasının evini soymak isterken evdeki çocukların çığlıklarıyla olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi akbil bilgilerinden yakalayarak gözaltına alındı.

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Bayrampaşa ilçesi Kocatepe Mahallesinde bulunan bir adreste 14 Ocak saat 15.00 sıralarında kar maskeli bir şüpheli evin ziline basarak kapının açılmasını bekledi. Ev sahibi. A.Ü.'nün kapıyı açmasıyla bir anda içeri dalan şüpheli kadının başına silah dayadı.

Üzerinde “Paraları ve altınları ver” yazan kağıdı gösterdi. Evdeki durumu gören çocuklar bir anda çığlık atmaya başlayınca şüpheli panikleyerek olay yerinden kaçtı.

SALDIRGAN AKRABA ÇIKTI

İhbar üzerine Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler A.Ü.'nün ifadesine başvurarak güvenlik kameralarını seyretti. Şüphelinin kaçarken metroya bindiği tespit edildi. Akbil bilgilerinden HES koduna ulaşılan şüphelinin F.Ü. olduğu belirlendi. F.Ü. isimli şüpheli aynı zamanda evine girmeye çalıştığı A.Ü.'nün akrabası olduğu ortaya çıktı.

OYUNCAK SİLAHMIŞ

Ekipler 18 Ocak tarihinde F.Ü. isimli şüpheliyi, Esenler ilçesi Nine Hatun Mahallesi’nde bulunan ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. Gerçekleştirilen aramalarda olayda kullanılan silahın oyuncak tabanca olduğu anlaşıldı. Kar maskesi ve olay sırasında giydiği kıyafetler de ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan F.Ü., “Nitelikli Yağma – Konut Dokunulmazlığı İhlali” suçundan 19 Ocak tarihinde adli makamlara sevk edildi. (İHA)



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