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Kar yollar kapattı, ambulansta doğum yaptı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin kırsal Arıklı Mahallesi'nde doğum sancısı tutan A.Y., yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye yetiştirilemeyince bebeğini ambulansta dünyaya getirdi.

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Kar yollar kapattı, ambulansta doğum yaptı

Kızıltepe’nin kırsal Arıklı Mahallesi’nde doğum sancısı tutan A.Y.’nin yakınlarının ihbarı üzerine ambulans sevk edildi.

Kar yağışı nedeniyle ekipler, mahalleye güçlükle ulaştı. A.Y.’yi ambulansa alan ekipler, ilerlemekte güçlük çekince yolda doğum başladı. Ekiplerin müdahale ettiği A.Y., bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne getirilen A.Y. ile bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA

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