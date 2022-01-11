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Karaman merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Karaman merkezli 3 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı verilen 19 kişiden, 1'i kadın 17'si gözaltına alındı. 

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Karaman merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente Mersin ve Adana’dan uyuşturucu getirip, piyasaya süren şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon talimatı verdi.

Operasyonlar, Karaman merkezli 3 ilde sabaha karşı düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve silahlara el koyuldu. 1’i kadın 17 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. DHA

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