Karavandan 200 bin uyuşturucu hap ve kilolarca esrar çıktı
Kocaeli'de, karavanda yapılan aramada 200 bin uyuşturucu hap, 20 kilo 540 gram esrar ve 1 paket kenevir tohumu ele geçirilirken, O.P. de gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları kişinin bulunduğu karavanda arama yaptı. Narkotik köpeğinin, karavanın mutfak bölümünde tepki vermesiyle dolap açıldı.
Dolabın alt kısmına gizlenen 67 kilo 434 gram ağırlığındaki 200 bin uyuşturucu hap, 20 kilo 540 gram esrar ve 1 paket kenevir tohumu ele geçirildi. O.P. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA)