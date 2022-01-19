Karda fotoğraf çekerken köpeklerin saldırısına uğradı

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde kar yağışının altında öz çekim yapmak isteyen 14 yaşındaki İmran B.’ye, sokak köpekleri saldırdı. Yüzünden yaralanan genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki İmran B., bölgede etkili olan kar yağışı sırasında sokakta öz çekim yapmak istedi. Bu sırada çevrede bulunan 5 sokak köpeği, İmran B.'ye saldırdı. Bir anda köpeklerin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki İmran B., köpeklerden kurtulamadı.

Çocuğun yardımına koşan belediyenin temizlik personeli sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan İmran B.’yi kurtardı.

Saldırıda İmran B.’nin yüzünde derin yaralar oluştu. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İmran B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başına 12 dikiş atıldığı öğrenilen İmran B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (İHA)