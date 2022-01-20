Haberler - Günün İçinden

Kardan çöken tentenin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Gaziantep'te kuyumcu dükkanının tentesi, üzerindeki kar kütlesinin ağırlığıyla çöktü. Dükkan önünden geçen kişi ise tente altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Yayınlanma: 11:06 - 20 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kentte salı günü öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu süren kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sürücülerin araçlarıyla kaza yapması ve yolların kapanmasıyla binlerce kişinin farklı noktalarda saatlerce mahsur kaldığı kentte, birçok yapının da çatı ve tentesi çöktü.

Gaziler Caddesi’nde ise dün kuyumcu dükkanının tentesi, üzerinde biriken karın ağırlığıyla çöktü.

Bu sırada yoldan geçen kişi, tentenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. (DHA)

İstanbul'da anne kız ölümden kıl payı kurtuldu İlginizi Çekebilir İstanbul'da anne kız ölümden kıl payı kurtuldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
anne Gaziantep istanbul kar yağışı kaza salı