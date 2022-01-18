Kardeşler arasındaki alacak verecek tartışması kanlı bitti

Manisa’nın Kula ilçesinde iki kardeş arasında çıkan alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü. Bir arkadaşın da dahil olduğu kavga sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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Olay, bugün akşam saatlerinde merkez Kızılkaya Mahallesi 166 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen Ş.Ö.(29) ağabeyi O.Ö.(36) ve O.Ö.'nün arkadaşı M.S.(31) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi ile Ş.Ö.(29), yanında getirdiği bıçakla ağabeyi O.Ö.(36) ve M.S.’ye (31) saldırdı.

Çevredeki vatandaşların ayırmasıyla kısa sürede ayrılan taraflardan O.Ö ve M.S. aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, Ş.Ö. ise aldığı yumruk darbeleri sonucu yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan M.S., Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerin ardından hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan olayı duyar duymaz her iki tarafından da yakınları hastaneye gelirken, emniyet güçleri hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, hastanedeki tedavilerin ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)