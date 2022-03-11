Kargo görevlisi kılığına giren polis uyuşturucu tacirlerini yakaladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kargo görevlisi kılığına giren Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri kargo ile gönderilen uyuşturucu madde ile 2 şüpheliyi yakaladı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla’nın Marmaris ilçesine kargo ile yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği istihbaratını değerlendiren Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri kargo görevlisi kılığına girerek gönderilen uyuşturucu madde ile B.K. ve S.Ö. isimli şahısları yakaladı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kargo ile ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği istihbaratını değerlendiren Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası operasyon için harekete geçti.

Kargo şirketinde narkotik köpeği ile yapılan aramada içerisinde uyuşturucu madde bulunan koli tespit edildi. Kargo görevlisi kılığına giren ekipler, koliyi teslim almaya gelen B.K. ve S.Ö. isimli şahısları düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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