Karın ağırlığına dayanamayan tentenin çocuğun üzerine devrilmesi kamerada

Adıyaman'da bir iş yerinin önünde bulunan tente, üstünde biriken karın ağırlığını taşıyamayarak Muhammed Taha Yücel'in (12) üzerine devrildi. Yücel yaralanırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, öğleden sonra Musalla Mahallesinde meydana geldi. Bir iş yerinin, üzeri karla dolu tentesi yoldan geçen Muhammed Taha Yücel’in üzerine devrildi. Büyük gürültüyle devrilen tentenin altında kalan Yücel’i görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından tentenin altından çıkartılan Yücel, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil Serviste tedaviye alınan Yücel’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karın ağırlığına dayanamayan tentenin Yücel’in üzerine devrilme anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. DHA