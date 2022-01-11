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Karlıova ve Yedisu arasında çığ düştü

Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasında yola çığ düştü, sürücüler kürekle yolu açmaya çalıştı.

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Karlıova ve Yedisu arasında çığ düştü

Bingöl'de genelinde etkili olan kar, çığı da beraberinde getirdi. Alınan bilgilere göre, Karlıova ve Yedisu ilçesi Kaynarpınar köyü mevkiinde yola çığ düştü.

Sürücülerin kürek yardımıyla yolu açmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken bölgeye giden karayolları ekiplerinin yolu temizleyerek ulaşıma açtığı öğrenildi. Ekipler, sürücüleri söz konusu bölgede dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı. (İHA)

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