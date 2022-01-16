Karşı şeride geçen taksi dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa’da ticari taksinin yolun ortasındaki bariyerleri devirdikten sonra karşı şeride geçip iki araca çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, gece saatlerinde Haliliye ilçesi Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde yaşandı. Otogardan müşteri alan Mustafa İ.'nin kullandığı 63 T 0729 plakalı ticari taksi, kent merkezine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun ortasındaki korkuluklara çarptı.

YABANCI UYRUKLU KİŞİ ÖLDÜ

Karşı şeride geçen taksi, Mehmet Emin Y.'nin kullandığı 34 HN 3853 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla atarak Erdal K.'nin kullandığı 63 PS 511 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada ticari takside bulunan yabancı uyruklu Amira Gileli (57) olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa İ., Muhammed El A., İlhan El H., Mayada Muhammed El A., Helle H. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ölen kadının cesedi ise yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. İHA

İlginizi Çekebilir Şile'de feci kaza: İki araca çarparak takla attı

İlginizi Çekebilir Bolu'da 12 araçlık zincirleme kaza! Kapanan İstanbul yönü ulaşıma açıldı