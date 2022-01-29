Kartal’da töre cinayetine 4 tutuklama

Kartal'da kayınpederinin başına iki el ateş ederek öldürdüğü Safura Gülistan'ın (38) töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kartal’da kayınpederinin başına iki el ateş ederek öldürdüğü Safura Gülistan’ın (38) töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gümüşpınar Mahallesi Kocayemiş sokak üzerinde 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda polisi telefonla arayan Galip Gülistan, gelinini öldürdüğünü söyleyerek ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri Safura Gülistan’ın cesedi ile karşılaşırken, Galip Gülistan gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden Safura Gülistan’ın iki çocuğunun psikolog eşliğinde alınan ifadelerinde “Hep birlikte toplanmışlardı. Annemden bahsediyorlardı. Bu sırada babam ağlıyordu. Sonra bizi dışarı çıkardılar” şeklinde konuşmaları üzerine polisin incelemesi derinleştirildi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada olayın ‘töre cinayeti’ olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen 7 şüpheli savcıya ifade verdi. Savcılık aralarında Galip Gülistanın da bulunduğu 4 şüpheliyi tutuklama talebiyle, diğer 3 şüpheliyi ise adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, sorgularının ardından 4 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verirken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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