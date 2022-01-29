Kavgada kurşunlanan başhekim açığa alındı
Şanlıurfa’da önceki gün bir taziye evinde dayısı ile silahlı çatışmaya girerek yaralanan Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Eyyüp Şelli açığa alındı.
Karaköprü ilçesinde bulunan Yasin Arıcı Taziye Evi'nde 26 Ocak'ta meydana gelen kavga silahlı çatışmaya dönüşmüş, iddiaya göre Hüseyin Şenbayram, Mesut Güneş ve Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Eyyüp Şelli tabancadan çıkan kurşunlarla yaralamıştı.
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ayağından ameliyat edilen ve geniş güvenlik önlemleri altında tedavisi süren Başhekim Şelli'nin soruşturmanın selameti açısından 2 ay süreyle görevinden el çektirildiği açıklandı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Taziye evinde yaralanan Hüseyin Şenbayram ve Mesut Güneş'in hayati tehlikelerinin bulunmadığı, kavganın miras meselesi yüzünden çıktığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.