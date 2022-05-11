Kavgada silahlar çekildi! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi 44’üncü sokakta meydana geldi.

İddiaya göre iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mazlum E., E.S. ve A.E., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mazlum E., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemede 5 mermi çekirdeği bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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