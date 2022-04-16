Kavgayı ayıran vatandaşı bıçaklayan taksi şoförü tutuklandı

İzmir’in Konak ilçesinde otobüs şoförü ile kavga ederken, kavgayı ayırmaya gelen vatandaşı bacağından bıçaklayan taksi şoförü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İddiaya göre 502 Numaralı Cengizhan-Halkapınar Metro güzergahında sefer yapan otobüs şoförü ile taksi sürücüsü K.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. isimli bir vatandaş, kavgayı ayırmak için araya girdi. Taksi sürücüsü, bu kez otobüs şoförünü bırakarak M.G. ile kavga etmeye başladı.

Kavga esnasında K.K., yanında bulunan bıçağı çıkararak M.G.'yi bacağından bıçakladı. Yaralı M.G.'nin kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenilirken, K.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kavga anları ise otobüste bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan K.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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