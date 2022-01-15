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Kayak merkezinde korku dolu anlar

Artvin’de Atabarı Kayak Merkezi'nde yaşanan arıza nedeniyle telesiyejde mahsur kalan 6 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

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Kayak merkezinde korku dolu anlar

2000 rakımlı Mersivan Yaylası’ndaki Atabarı Kayak Merkezi’nde saat 14.30 sıralarında kayak yapmak için telesiyeji kullanan 6 kişi, elektrik arızası nedeniyle mahsur kaldı.

Telesiyej üzerinde kurtarılmayı bekleyen biri çocuk 6 kişi, JAK Timi, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin büyük uğraşları sonucunda bulundukları yerden kontrollü şekilde indirilerek kurtarıldı.

Mahsur kalan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İHA

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