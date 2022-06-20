Kayınbiraderinin vurduğu kadın öldü
Zonguldak'ta kayınbiraderi Namık Demirbağ tarafından tabancayla vurulan Nurten Demirbağ dört gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, perşembe akşamı meydana geldi. Merdivende yengesinin eve gelmesini bekleyen Namık Demirbağ (57), işten evine dönen Nurten Demirbağ’ın (40) yolunu kesti. Belinden tabancasını çıkaran Demirbağ, yengesine art arda ateş etti.
Ağır yaralanan kadın yere yığıldığında Demirbağ, bu kez de silah kabzasıyla başına vurdu. Annesinin vurulduğunu gören C.D. ise amcasını bıçakladı. Nurten Demirbağ ile Namık Demirbağ, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Namık Demirbağ gözaltına alındı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Vücuduna altı mermi isabet eden Nurten Demirbağ dört gün sonra hayatını kaybetti. (DHA)