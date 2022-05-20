Kayıp çocuk 12 saat sonra komşularının balkonunda uyurken bulundu
Kahramanmaraş’ta kaybolan 10 yaşındaki çocuk, 12saatlik çalışmanın ardından aynı mahallede bir evin balkonunda uyurken bulundu.
Onikişubat ilçesi Kümperli Mahallesi'nde 10 yaşındaki Ahmet Özbek'tan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaybolan çocuğun yürüyerek başka yerlere gidebileceği ihtimali üzerine çevre mahallelere de bilgi verildi.
Ekiplerin 12 saatlik çalışması sonucunda çocuk bulundu. Çocuğun aynı mahalledeki başka bir evin balonunda uyuduğu öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuk ailesine teslim edildi. (İHA)