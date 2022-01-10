Kayıp ilanı verilmişti, halıya sarılı cesedi bulundu

Hatay’da iki ay önce kayıp ilanı verilen şahsın, ormanlık alanda halıya sarılı şekilde cesedine ulaşıldı. Jandarmanın çalışmasıyla şahsın, uyuşturucu ticareti yaptığı kişilerce öldürüldüğü tespit edildi.

Can ÇAPAR

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Hatay jandarması başarılı bir operasyona imza attı. Hatay’ın Hassa ilçesinde yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu 41 yaşındaki M.Ç.’nin uyuşturucu ticareti nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıkan kişiler tarafından darp edilerek öldürdüğü ortaya çıktı. Öldürülen şahsın, halıya sarılı halde Defne'ye bağlı Dursunlu Mahallesi'nde ormanlık alanda cesedi bulundu.

21 EKİM'DE YAKINLARI, KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Hatay İl Jandarma Komutanlığı dedektifleri Jandarma Suç Araştırma timleri (JASAT) ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21 Ekim 2021'de hakkında kayıp başvurusu bulunan şahsın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sabıkalı olması nedeniyle öldürülmüş olabileceği değerlendirildi. Çalışma kapsamda M.Ç.nin o dönemde irtibatlı olduğu kişileri takip eden Jandarma ekipleri, M.Ç.nin araç kiraladığı bilgisine ulaşıp aracı Reyhanlı yolu üzerinde terk edilmiş vaziyette bulundu.

ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Genişletilen çalışmada M.Ç.’nin uyuşturucu madde ticaretinden kaynaklı alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan ve çeşitli suçlardan sabıkalı A.B., G.K., S.A., S.B., M.A.Ç., E.Ö., G.Ö., A.B. ve Y.K. isimli 9 şüpheli şahıs tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Ceset, Defne ilçesine bağlı Dursunlu Mahallesi'nde ormanlık alanda halıya sarılı vaziyette bulundu.

9 kişi, operasyon kapsamında adreslerine baskın düzenlenerek gözaltına aldı. Cinayete dair tüm bilgiler 9 kişinin itirafıyla gün yüzüne çıktı. Şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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