Kayıp kuaförü öldürdüğü ortaya çıkan ortağı ve amcası adliyede

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kayıp ortağı Savaş Aydoğan'ı 42 gün sonra öldürdüğü ortaya çıkan Cem Tuna, olay yerindeki keşifte yaşananları anlattı. Cem Tuna, Aydoğan'ın sevgilisiyle ilgili, 'Baban namusuma göz dikti' diyerek tüfeğe sarıldığını, çıkan arbedede belinden çıkardığı tabancayla onu başından vurup öldürdüğünü, ardından da fındıklığa gömdüğünü söyledi. Cem Tuna ve kendisine yardımcı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan amcası Ömer Tuna, adliyeye sevk edildi.

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Kocaali ilçesinde yaşayan kuaför Savaş Aydoğan, 25 Nisan’da kayboldu. Ev sahibi Cemal Tuna, Aydoğan’a ulaşamayınca, onun kız arkadaşı Merve E. ve oğlu Cem Tuna’ya durumu sordu. Merve E., Aydoğan’ın Sivas’a babasından kalma eski evi onarmaya gittiğini, aracını da Sakarya’da bıraktığını söyledi.

Bunun üzerine emekli polis Cemal Tuna, Merve E. ve oğlundan Aydoğan’ın ailesinin telefon numarasını istedi, ancak ikisi de vermek istemedi. Yaşanan tartışmanın ardından Cemal Tuna’nın oğlu Cem, Savaş Aydoğan’ın ailesine durumu bildirdi. Aydoğan’ın annesi, Merve E. ve Cem Tuna polis merkezine giderek ifade verdi.

Aydoğan ile kafeye ortak olan Cem Tuna da ifade verdikten sonra 7 Mayıs’ta kayboldu. Cemal Tuna, oğlu için kayıp başvurusunda bulundu. Cemal Tuna, oğlunun kendisine, Aydoğan’ın uyuşturucu kullandığını söylediğini, köydeki evine geldiğini, içtiğini ve kötü olduğunu, daha sonra Karasu ilçesi terminaline götürdüğünü ve tedavi olup gelmesini istediğini söylediğini ifade etti.

Soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekipleri, cinayet şüphesi üzerine Aydoğan’ın cesedini bulmak için 20 Mayıs’ta belirlenen yerlerde kazı yaptı, ancak sonuç alınamadı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Merve E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

TESLİM OLDU, ORTAĞINI GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Olayın ardından ortadan kaybolan Cem Tuna, dün Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Cem Tuna, Sakarya’ya getirildi. Cem Tuna, Aydoğan’ın öldürerek cesedini fındıklığa gömdüğünü söyledi. Tunanın tarif ettiği yerde yapılan kazıda Aydoğan’ın cesedi bulundu. Aydoğan’ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

OLAY YERİNDE YAŞANANLARI ANLATTI

Cem Tuna’ya olay yerinde keşif yaptırıldı. Burada yaşananları anlatan Cem Tuna, Aydoğan ile 25 Nisan’da prefabrik eve geldiklerini, Aydoğan’ın araçta uyuşturucu kullandığını söyledi. Cem Tuna, Aydoğan’ın kendisine sevgilisi Merve E. ile ilgili olarak, ‘Baban benim namusuma göz dikti’ dediğini, bu konuşma sonrası tartışma çıktığını, Aydoğan’ın kendisine tokat atıp araçtan inerek eve geçtiğini belirtti.

Kendisinin de peşinden gittiğini belirten Tuna, Aydoğan’ın evdeki tüfeğe sarıldığını, içine iki mermi koyarak tüfeği kendisine yönelttiğini, bunun üzerine arbede çıktığını, kendisinin tüfeğin yönünü değiştirip belindeki tabanca ile Aydoğan’ın başına bir el ateş ettiğini, kollarında yere yığıldığını anlattı.

ÖLDÜRÜP, KAHVEHANEYE GİTMİŞ

Cem Tuna, olayın ardından dışarı çıkıp bahçede biraz dolaştığını sonra da kahvehaneye gittiğini, 5-6 saat sonra prefabrik eve geri geldiğini, ardından cesedi evin 100 metre aşağısındaki fındıklığa patika yoldan sürükleyerek geçirdiğini, sürüklerken halat kullandığını ve arkadaşını gömdüğünü söyledi.

SEVGİLİSİ, ŞÜPHELİYLE BİRLİKTE OLMUŞ

Merve E. ise ilk gözaltına alındığında, alkollü oldukları sırada sevgilisinin ortağı Cem Tuna ile birkaç kez birlikte olduğunu söyledi. Yeniden ifadesine başvurulan Merve E., Cem Tuna’nın babasının kendisine sarkıntılık ettiğini, Aydoğan’ın da bu durumdan haberdar olduğunu iddia etti.

CEM VE AMCASI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerindeki bulgulardan yola çıkan polis, Cemin cinayeti yalnız başına işleyemeyeceği kanaatine vardı. Bunun üzerine olay günü, Cem Tuna’nın yanında olduğu öne sürülen amcası Ömer Tuna da gözaltına alındı. Emniyette çelişkili ifadeler verdiği iddia edilen Ömer Tuna’nın olayla bağlantısı olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Emniyette işlemleri tamamlanan Cem Tuna ve amcası Ömer Tuna, adliyeye sevk edildi. (DHA)

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