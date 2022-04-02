Kayıp olarak aranıyordu, göle uçan otomobilinde cesedi bulundu

Bursa'da, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 67 yaşındaki Alaettin Esmer'in göle uçtuğu belirlenen otomobilinde cesedi bulundu.

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Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahallesi’nde oturan Alaettin Esmer, perşembe günü evden çıkıp arkadaşlarıyla buluştu. Arkadaşlarıyla bir süre zaman geçirdikten sonra yanlarından ayrılan Esmer’den bir daha haber alınamadı. Aile cuma günü durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi.

Yapılan araştırmada Alaettin Esmer’in en son Behram Göleti yakınlarında görüldüğü tespit edildi. Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gölde ve çevresinde çalışma başlattı. Gölete doğru giden tekerlek izleri olduğunu saptayan jandarma, durumu Mudanya Jandarma Sahil Güvenlik ekiplerine iletti.

Sabah saatlerinde göle giren dalgıçlar, Esmer’in aracını gölde buldu. Aracın içerisinde ise Alaettin Esmerin cansız bedenine ulaşıldı. Esmer’in cesedini dalgıçlar çıkardı. Otomobil ise vinçle çıkarıldı.

Alaettin Esmer’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. (DHA)

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