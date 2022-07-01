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Kayıp olarak aranıyordu otel odasında ölü bulundu

İzmit'te, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Emrah Tonguç'un, otel odasında başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.

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Kayıp olarak aranıyordu otel odasında ölü bulundu

Olay, öğle saatlerinde İzmit’in Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi’ndeki otelde meydana geldi. Bugün öğle saatlerinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Emrah Tonguç’un, İzmit’te otele giriş yaptığı belirlendi.

Otele giden polis ekipleri, odaya girdiklerinde Tonguç’un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri adrese çağırıldı.

Tabancayla başından vurulduğu belirlenen Tonguç’un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Tonguç’un intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, polis soruşturma başlattı. (DHA)

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