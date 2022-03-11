Kaynakçı ustası tabanca üretince tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde gözaltına alınan A.A. isimli bir şahsın evinde yapılan aramada, su borusu, serum lastiği, zincir, sibop, çivi ve vida kullanılarak üretilen el yapımı tabanca ele geçirildi. Kaynakçı ustası A.A. tutuklandı.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin’in Tarsus ilçesinde gözaltına kaynakçı A.A.'nın evinde yapılan aramada, su borusu, serum lastiği, zincir, sibop, çivi ve vida kullanılarak üretilen el yapımı tabanca ele geçirildi. A.A.'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hırsızlık, mala zarar verme, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, tehdit, hakaret ve askeri ceza kanuna muhalefet suçlarından aranan şahıslara yönelik 14 adrese yapılan operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAH POLİSİ BİLE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise kaynakçı ustası A.A.’nın evinde ele geçirilen silah, polisleri bile şaşkına çevirdi. Zanlının, su borusu, serum lastiği, vida, zincir, sibop ve çivi kullanarak ürettiği el yapımı tabanca ile bu tabancada kullanılması için yine özel üretilen 5 fişeğe el konuldu. Tarsus’ta oturduğunu ve kaynakçı ustası olduğunu söyleyen zanlı, emniyetteki ifadesinde silahı kendisinin yaptığını belirterek, tabancayı yaparken kullandığı malzemeleri anlattı.

10 gram uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden, aralarında el yapımı tabancayı üreten A.A.’nın da bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, bir kişi serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir İstanbul'da ele geçirildi! Dikkat çeken suikast silahı...