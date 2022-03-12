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Kayseri’de firari 2 hükümlü kadın, operasyonla yakalandı

Kayseri'de, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'yağma' suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 2 kadın, polis operasyonuyla yakalandı.

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Kayseri’de firari 2 hükümlü kadın, operasyonla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.K. ile ‘yağma’ suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası olan D.S.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Aranan 2 hükümlü kadının, Kocasinan ve Melikgazi ilçelerindeki evlerde saklandıkları belirlendi. Firari hükümlüler, evlere düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.K. ve D.S., cezaevine teslim edildi. DHA

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