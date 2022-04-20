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Kayseri’de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin TL ceza

Kayseri'de, polis ekiplerince 5 adrese düzenlenen baskında, kumar oynadığı tespit edilen 23 kişiye 41 bin 837 TL ceza kesildi.

Yayınlanma: 10:18 - 20 Nisan 2022 Güncellenme:
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Kayseri’de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerindeki bazı iş yerlerinde kumar oynatıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan 23 kişiye toplam 41 bin 837 TL ceza uygulandı, kumarda oynanan paralara da el koyuldu. 5 iş yeri sahibine ise ‘Kabahatler Kanunu’ gereğince ceza kesildi, işletmeleri kapatıldı. (DHA)

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