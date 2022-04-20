Kayseri’de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin TL ceza

Kayseri'de, polis ekiplerince 5 adrese düzenlenen baskında, kumar oynadığı tespit edilen 23 kişiye 41 bin 837 TL ceza kesildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerindeki bazı iş yerlerinde kumar oynatıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan 23 kişiye toplam 41 bin 837 TL ceza uygulandı, kumarda oynanan paralara da el koyuldu. 5 iş yeri sahibine ise ‘Kabahatler Kanunu’ gereğince ceza kesildi, işletmeleri kapatıldı. (DHA)

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