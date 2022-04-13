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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Yıldızevler Mahallesi’nde bulunan bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Evi tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu paketlemek için kullanılan rulo folyo ele geçirildi. Operasyonda 3 kişiye işlem yapılırken, 2 şüpheli şahıs ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. (İHA)

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