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Kaza sonrası kavga

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, kaza sonrası yaşanan kavgada 2 kişi, otomobil sürücüsüne tahta parçaları ile saldırdı.

Yayınlanma: 09:43 - 18 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi’nde önceki gün saat 16.00 sıralarında trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsü, iki kişinin bindiği motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yan yattı, iki kişi yere düştü.

Otomobil sürücüsüne tepki gösteren motosikletteki kişiler, daha sonra sürücüyü darbetmek istedi. Kaldırımda bulunan tahta parçalarını alarak sürücüye saldırdılar. Otomobil sürücüsü de tahtayla saldıran kişilere karşılık verdi.

Çevredekilerin araya girmesiyle yaşanan kavga son bulurken, o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. (İHA)

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