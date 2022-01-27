Kaza sonrası şoka girdi: Keşke ben…

Tuzla’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırıma daha sonra da boş arsada bulunan iş makinesine çarparak durabildi. Otomobil içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. Kazada yaralanarak şoka giren sürücü “Keşke ben ölseydim” diyerek sitem etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, saat 05:30 sıralarında Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi.

Süleyman Kızıltoprak kontrolündeki otomobiliyle cadde üzerinde seyir halindeyken kontrolünü kaybederek önce kaldırıma vurdu daha sonrada boş arsada bulunan iş makinesine çarparak durabildi.

Kazayı vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi

Kazada şoför ve yolcu koltuğunda oturan bir kişi yaralandı. Şoför Süleyman Kızıltoprak kaza sonrası şoka girerek “Keşke ben ölseydim” diyerek sitem etti.

Şoka giren sürücü itfaiye ekipleri tarafından sakinleştirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların ilk müdahaleleri ambulansta yapıldıktan sonra Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu