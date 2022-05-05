Kaza sonrası suda kayboldu, 8 gündür aranıyor

Artvin’in Yusufeli ilçesi ile Olur arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazada suya kapılan Fevzi Bulut’u arama çalışmaları ise 8'inci günde devam ediyor.

Kazanın ardından JAK, SAK, AFAD ve UMKE ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışmalarında henüz bir sonuca ulaşılamadı. Sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Oltu Çayı'nda ekipler zorlu şartlarda kaza sonrası nehre düşen otomobil ve Fevzi Bulut'a ait bir iz arıyor.

Çay çevresinde dron ile geniş açı özelliği bulunan kameralar kullanılırken, Van ve Artvin’den iki, jandarmadan da iki olmak üzere toplamda 4 bot da çalışmalara destek veriyor.

Arama çalışmaları Ormanağzı köyü içerisinden baraja kadar sürdürülürken, ekipler nehrin her iki tarafından da kayıp şahıs ve otomobili aramaya devam ediyor. (İHA)