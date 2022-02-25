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Kaza yapan TIR yolu kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kütahya’da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yolu kapattı. 

Yayınlanma: 07:17 - 25 Şubat 2022 Güncellenme:
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Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 44'üncü kilometresinde meydana geldi.

Kütahya'ya gelen TIR'ın sürücüsü F.S., kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek makas attı.

Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. İhbar üzerine, kaza yerine trafik polisi, sağlık ekibi ve karayolu ekibi sevk edildi.

Trafik ekipleri, yolda güvenlik önlemlerini alırken, karayolları ekipleri bölgede tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

TIR, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından iş makinesi yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. (DHA)

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