Kazaya müdahale eden polis ve sağlık memuruna otomobil çarptı

Muğla’nın Bodrum-Milas ilçeleri arasındaki karayolunda meydana gelen kazada yaralıya yardım eden polis ve sağlık ekiplerine TIR ve otomobil çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ile Milas karayolu üzerindeki Karakaya mevkiinde bugün saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada Ertan Dinçer yönetimindeki 09 HC 972 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımı ile otomobilden çıkarılan Dinçer ambulans ile Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olay yerinde yangın çıkma ihtimaline yönelik polislerin önlem aldığı sırada M.K. yönetimindeki 48 ADV 818 plakalı TIR, M.Z., yönetimindeki 48 ADN 386 plakalı otomobile çarptı.

Otomobiin çarpması ile sıkışan polis memuru Özgür Erikmen ile olay yerindeki bir sağlık çalışanı yaralandı.

Kazadan sonra ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralının tedavi altına alındığı ve polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.